Moona Lisa pris i dag

Sanntids Moona Lisa (MOONA) pris i dag er $ 0.00005282, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende MOONA til USD konverteringssats er $ 0.00005282 per MOONA.

Moona Lisa rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 52,819, med en sirkulerende forsyning på 999.99M MOONA. I løpet av de siste 24 timene MOONA har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00913512, mens tidenes laveste notering var $ 0.00004856.

Kortsiktig har MOONA beveget seg -- i løpet av den siste timen og +3.03% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Moona Lisa (MOONA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 52.82K$ 52.82K $ 52.82K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 52.82K$ 52.82K $ 52.82K Opplagsforsyning 999.99M 999.99M 999.99M Total forsyning 999,993,745.368721 999,993,745.368721 999,993,745.368721

Nåværende markedsverdi på Moona Lisa er $ 52.82K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MOONA er 999.99M, med en total tilgang på 999993745.368721. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 52.82K.