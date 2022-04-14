Moon Tropica (CAH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Moon Tropica (CAH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Moon Tropica (CAH) Informasjon Imagine a Zelda, Animal Crossing, South Park and Crypto mash up! Moon Tropica is inspired by our nostalgia from the games of our childhood and driven by the demands of the gaming industry today with an infusion of crypto current events and meme culture. Travel the islands, unlock special crypto current event quests, solve puzzles and conquer dungeons on your way to ever growing glory! Players will be able to acquire digital real estate, craft valuable items/armor, obtain/upgrade weaponry and create a business storefront for monetization purposes. The native currency CAH will be used to buy and sell assets in the Moon Tropica metaverse. Offisiell nettside: http://moontropica.com Kjøp CAH nå!

Moon Tropica (CAH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Moon Tropica (CAH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.76M $ 2.76M $ 2.76M Total forsyning: $ 35.00M $ 35.00M $ 35.00M Sirkulerende forsyning: $ 2.81M $ 2.81M $ 2.81M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 34.39M $ 34.39M $ 34.39M All-time high: $ 53.6 $ 53.6 $ 53.6 All-Time Low: $ 0.136106 $ 0.136106 $ 0.136106 Nåværende pris: $ 0.978054 $ 0.978054 $ 0.978054 Lær mer om Moon Tropica (CAH) pris

Moon Tropica (CAH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Moon Tropica (CAH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CAH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CAH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CAHs tokenomics, kan du utforske CAH tokenets livepris!

CAH prisforutsigelse Vil du vite hvor CAH kan være på vei? Vår CAH prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CAH tokenets prisforutsigelse nå!

