Moon Tropica (CAH) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.028 24 timer lav $ 1.098 24 timer høy All Time High $ 53.6 Laveste pris $ 0.136106 Prisendring (1H) +0.02% Prisendring (1D) +5.92% Prisendring (7D) -10.74%

Moon Tropica (CAH) sanntidsprisen er $1.095. I løpet av de siste 24 timene har CAH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.028 og et toppnivå på $ 1.098, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CAH er $ 53.6, mens den rekordlave prisen er $ 0.136106.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CAH endret seg med +0.02% i løpet av den siste timen, +5.92% over 24 timer og -10.74% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Moon Tropica (CAH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.07M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 38.33M Opplagsforsyning 2.81M Total forsyning 35,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Moon Tropica er $ 3.07M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CAH er 2.81M, med en total tilgang på 35000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 38.33M.