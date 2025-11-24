Moon Rocks pris i dag

Sanntids Moon Rocks (MROCKS) pris i dag er $ 0.00172301, med en 12.10% endring de siste 24 timene. Nåværende MROCKS til USD konverteringssats er $ 0.00172301 per MROCKS.

Moon Rocks rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,723,016, med en sirkulerende forsyning på 1000.00M MROCKS. I løpet av de siste 24 timene MROCKS har den blitt handlet mellom $ 0.0013798(laveste) og $ 0.00178729 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00798221, mens tidenes laveste notering var $ 0.00065465.

Kortsiktig har MROCKS beveget seg -0.24% i løpet av den siste timen og -14.37% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Moon Rocks (MROCKS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.72M$ 1.72M $ 1.72M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.72M$ 1.72M $ 1.72M Opplagsforsyning 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total forsyning 999,995,085.0787102 999,995,085.0787102 999,995,085.0787102

