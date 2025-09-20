Moola Market (MOO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00275007 24 timer høy $ 0.00288762 All Time High $ 3.05 Laveste pris $ 0.00179946 Prisendring (1H) -0.26% Prisendring (1D) -3.59% Prisendring (7D) -4.98%

Moola Market (MOO) sanntidsprisen er $0.00278394. I løpet av de siste 24 timene har MOO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00275007 og et toppnivå på $ 0.00288762, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MOO er $ 3.05, mens den rekordlave prisen er $ 0.00179946.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MOO endret seg med -0.26% i løpet av den siste timen, -3.59% over 24 timer og -4.98% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Moola Market (MOO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 205.84K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 279.04K Opplagsforsyning 73.77M Total forsyning 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Moola Market er $ 205.84K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MOO er 73.77M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 279.04K.