MOOD AI is an AI-powered Telegram bot that monitors and analyzes the emotional sentiment in crypto communities in real-time. It operates where crypto lives—on Telegram—by scanning and processing thousands of messages from token-specific groups, chat threads, and community discussions. Using advanced natural language processing (NLP) and deep learning models trained specifically on crypto slang, trading jargon, and market behavior, MOOD AI can detect the emotional pulse behind a token long before price action occurs. Users simply subscribe to the tokens they're interested in and receive live updates in the form of interactive MOOD CHARTS, which visualize the sentiment momentum—bullish or bearish—over time. These charts are enriched by AI-driven alerts that notify users of sudden mood shifts, helping them front-run the crowd when hype or panic starts to build. MOOD AI is designed as a tool for edge-seekers, degen traders, and crypto analysts who want to act not just on what the market does, but what the crowd feels—a critical signal in the fast-paced, emotion-driven world of crypto trading. Whether it's spotting a pre-pump frenzy, sensing incoming FUD, or monitoring whale-led discussions, MOOD AI brings a new category of alpha: Emotion-as-a-Service. Offisiell nettside: https://www.moodai.bot Teknisk dokument: https://moodai.bot/whitepaper/MOODAI_Whitepaper.pdf

MOOD AI (MOOD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MOOD AI (MOOD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 23.21K Total forsyning: $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 84.90M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 27.33K All-time high: $ 0.00545894 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0.00027332

MOOD AI (MOOD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MOOD AI (MOOD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MOOD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MOOD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

MOOD prisforutsigelse Vil du vite hvor MOOD kan være på vei? Vår MOOD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

