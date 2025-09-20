Dagens MOOD AI livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for MOOD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MOOD pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens MOOD AI livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for MOOD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MOOD pristrenden enkelt hos MEXC nå.

MOOD AI Pris (MOOD)

Ikke oppført

1 MOOD til USD livepris:

$0.00029673
$0.00029673$0.00029673
0.00%1D
USD
MOOD AI (MOOD) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:30:52 (UTC+8)

MOOD AI (MOOD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00545894
$ 0.00545894$ 0.00545894

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+1.31%

+1.31%

MOOD AI (MOOD) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har MOOD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MOOD er $ 0.00545894, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MOOD endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +1.31% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MOOD AI (MOOD) Markedsinformasjon

$ 25.19K
$ 25.19K$ 25.19K

--
----

$ 29.67K
$ 29.67K$ 29.67K

84.90M
84.90M 84.90M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på MOOD AI er $ 25.19K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MOOD er 84.90M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 29.67K.

MOOD AI (MOOD) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på MOOD AI til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på MOOD AI til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på MOOD AI til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på MOOD AI til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ 0+2.94%
60 dager$ 0-88.76%
90 dager$ 0--

Hva er MOOD AI (MOOD)

MOOD AI is an AI-powered Telegram bot that monitors and analyzes the emotional sentiment in crypto communities in real-time. It operates where crypto lives—on Telegram—by scanning and processing thousands of messages from token-specific groups, chat threads, and community discussions. Using advanced natural language processing (NLP) and deep learning models trained specifically on crypto slang, trading jargon, and market behavior, MOOD AI can detect the emotional pulse behind a token long before price action occurs. Users simply subscribe to the tokens they're interested in and receive live updates in the form of interactive MOOD CHARTS, which visualize the sentiment momentum—bullish or bearish—over time. These charts are enriched by AI-driven alerts that notify users of sudden mood shifts, helping them front-run the crowd when hype or panic starts to build. MOOD AI is designed as a tool for edge-seekers, degen traders, and crypto analysts who want to act not just on what the market does, but what the crowd feels—a critical signal in the fast-paced, emotion-driven world of crypto trading. Whether it’s spotting a pre-pump frenzy, sensing incoming FUD, or monitoring whale-led discussions, MOOD AI brings a new category of alpha: Emotion-as-a-Service.

MOOD AI (MOOD) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

MOOD AI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil MOOD AI (MOOD) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine MOOD AI (MOOD) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for MOOD AI.

Sjekk MOOD AIprisprognosen nå!

MOOD til lokale valutaer

MOOD AI (MOOD) tokenomics

Å forstå tokenomics bak MOOD AI (MOOD) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MOOD tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om MOOD AI (MOOD)

Hvor mye er MOOD AI (MOOD) verdt i dag?
Live MOOD prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MOOD-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MOOD til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for MOOD AI?
Markedsverdien for MOOD er $ 25.19K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MOOD?
Den sirkulerende forsyningen av MOOD er 84.90M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMOOD ?
MOOD oppnådde en ATH-pris på 0.00545894 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MOOD?
MOOD så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til MOOD?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MOOD er -- USD.
Vil MOOD gå høyere i år?
MOOD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MOOD prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:30:52 (UTC+8)

