Monsterra (MSTR) Informasjon 🌈 Monsterra by @CrescentShineStudio is the #1 Multi-chain P2E on #BNB, #Avalanche, #OKX, #AuraNetwork with Free to Play & Earn Model. Monsterra powered by CrescentShine Studio is one of the Top GameFi projects on BNB Chain(By DappRadar) & Avalanche & OKC and upcoming on AURA Network with 450K ++ Gamers till now. The game sets foot in a fictional world and revolves around farming, property building, and battling with other lands with the magical creatures named Mongen. The revolutionized design of Monsterra is a combination of free-to-play and free-to-earn models which allows millions of gaming enthusiasts to enjoy fun and have a high-profit stream with no prior investment. A quick rundown of Monsterra: ☀️$2,5M fundraised by Hashed, Huobi Ventures, Shima Capital, Icetea Labs, Salad Ventures ☀️Various utilities for both NFT & tokens ☀️Unique land shaping and highly customizable mechanics. ☀️Special Breeding mechanism between 5 races with unique DNAs; ☀️6 Dynamic Battle Modes (PvE & PvP), Clan modes & mini-games. ☀️Innovative token & NFT staking allows to use while staking tokens. ☀️Large ecosystem with easy scalability for Multi-chain, Multi-device & Multi-language. ☀️Balanced economy with many anti-inflation mechanisms. 9- COMPONENT ECOSYSTEM :

Offisiell nettside: https://monsterra.io/ Teknisk dokument: https://whitepaper.monsterra.io/market-overview/nfts-at-a-glance

Monsterra (MSTR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Monsterra (MSTR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 10.56K $ 10.56K $ 10.56K Total forsyning: $ 98.70M $ 98.70M $ 98.70M Sirkulerende forsyning: $ 12.55M $ 12.55M $ 12.55M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 83.08K $ 83.08K $ 83.08K All-time high: $ 0.659475 $ 0.659475 $ 0.659475 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00084178 $ 0.00084178 $ 0.00084178 Lær mer om Monsterra (MSTR) pris

Monsterra (MSTR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Monsterra (MSTR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MSTR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MSTR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MSTRs tokenomics, kan du utforske MSTR tokenets livepris!

