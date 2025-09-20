Monsterra (MSTR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0.00444888 $ 0.00444888 $ 0.00444888 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0.00444888$ 0.00444888 $ 0.00444888 All Time High $ 0.659475$ 0.659475 $ 0.659475 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) -79.65% Prisendring (7D) -19.32% Prisendring (7D) -19.32%

Monsterra (MSTR) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har MSTR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0.00444888, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MSTR er $ 0.659475, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MSTR endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -79.65% over 24 timer og -19.32% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Monsterra (MSTR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 11.36K$ 11.36K $ 11.36K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 89.36K$ 89.36K $ 89.36K Opplagsforsyning 12.55M 12.55M 12.55M Total forsyning 98,700,000.0 98,700,000.0 98,700,000.0

Nåværende markedsverdi på Monsterra er $ 11.36K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MSTR er 12.55M, med en total tilgang på 98700000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 89.36K.