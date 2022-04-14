Monsta Infinite (MONI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Monsta Infinite (MONI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Monsta Infinite (MONI) Informasjon Monsta Infinite is a decentralized game universe where anyone can earn tokens through playing the game competitively or for leisure. Monsta is an enigmatic and peculiar species living in SHANI, and they are from the age before dinosaurs. But now they have a catastrophic threat, JILAKA. They may be eradicated if the situation remains the same. So they wake their earliest ancestors, the Inception Monsta, from dormancy. Inception Monsta used their unique biological network to contact humans through blockchain technology. They seek our leadership and guidance to bring victory to their homeland. As a reward, they will grant us their most valuable resource on the planet, Stamen Tellus Token, and reckon you as their master for helping them to defeat JILAKA. Offisiell nettside: https://monstainfinite.com/ Kjøp MONI nå!

Monsta Infinite (MONI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Monsta Infinite (MONI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 73.36K $ 73.36K $ 73.36K Total forsyning: $ 270.00M $ 270.00M $ 270.00M Sirkulerende forsyning: $ 36.87M $ 36.87M $ 36.87M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 537.23K $ 537.23K $ 537.23K All-time high: $ 4.87 $ 4.87 $ 4.87 All-Time Low: $ 0.00171196 $ 0.00171196 $ 0.00171196 Nåværende pris: $ 0.0019762 $ 0.0019762 $ 0.0019762 Lær mer om Monsta Infinite (MONI) pris

Monsta Infinite (MONI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Monsta Infinite (MONI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MONI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MONI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MONIs tokenomics, kan du utforske MONI tokenets livepris!

MONI prisforutsigelse Vil du vite hvor MONI kan være på vei? Vår MONI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MONI tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!