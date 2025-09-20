Dagens Monsta Infinite livepris er 0.00192339 USD. Spor prisoppdateringer for MONI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MONI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Monsta Infinite livepris er 0.00192339 USD. Spor prisoppdateringer for MONI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MONI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om MONI

MONI Prisinformasjon

MONI Offisiell nettside

MONI tokenomics

MONI Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Monsta Infinite Logo

Monsta Infinite Pris (MONI)

Ikke oppført

1 MONI til USD livepris:

$0.00192339
$0.00192339$0.00192339
-1.70%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Monsta Infinite (MONI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:33:26 (UTC+8)

Monsta Infinite (MONI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00190511
$ 0.00190511$ 0.00190511
24 timer lav
$ 0.00197407
$ 0.00197407$ 0.00197407
24 timer høy

$ 0.00190511
$ 0.00190511$ 0.00190511

$ 0.00197407
$ 0.00197407$ 0.00197407

$ 4.87
$ 4.87$ 4.87

$ 0.00171196
$ 0.00171196$ 0.00171196

+0.54%

-1.78%

-6.26%

-6.26%

Monsta Infinite (MONI) sanntidsprisen er $0.00192339. I løpet av de siste 24 timene har MONI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00190511 og et toppnivå på $ 0.00197407, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MONI er $ 4.87, mens den rekordlave prisen er $ 0.00171196.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MONI endret seg med +0.54% i løpet av den siste timen, -1.78% over 24 timer og -6.26% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Monsta Infinite (MONI) Markedsinformasjon

$ 70.90K
$ 70.90K$ 70.90K

--
----

$ 519.18K
$ 519.18K$ 519.18K

36.87M
36.87M 36.87M

270,000,000.0
270,000,000.0 270,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Monsta Infinite er $ 70.90K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MONI er 36.87M, med en total tilgang på 270000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 519.18K.

Monsta Infinite (MONI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Monsta Infinite til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Monsta Infinite til USD ble $ -0.0001894117.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Monsta Infinite til USD ble $ -0.0001305435.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Monsta Infinite til USD ble $ -0.000114783517405644.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.78%
30 dager$ -0.0001894117-9.84%
60 dager$ -0.0001305435-6.78%
90 dager$ -0.000114783517405644-5.63%

Hva er Monsta Infinite (MONI)

Monsta Infinite is a decentralized game universe where anyone can earn tokens through playing the game competitively or for leisure. Monsta is an enigmatic and peculiar species living in SHANI, and they are from the age before dinosaurs. But now they have a catastrophic threat, JILAKA. They may be eradicated if the situation remains the same. So they wake their earliest ancestors, the Inception Monsta, from dormancy. Inception Monsta used their unique biological network to contact humans through blockchain technology. They seek our leadership and guidance to bring victory to their homeland. As a reward, they will grant us their most valuable resource on the planet, Stamen Tellus Token, and reckon you as their master for helping them to defeat JILAKA.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Monsta Infinite (MONI) Ressurs

Offisiell nettside

Monsta Infinite Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Monsta Infinite (MONI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Monsta Infinite (MONI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Monsta Infinite.

Sjekk Monsta Infiniteprisprognosen nå!

MONI til lokale valutaer

Monsta Infinite (MONI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Monsta Infinite (MONI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MONI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Monsta Infinite (MONI)

Hvor mye er Monsta Infinite (MONI) verdt i dag?
Live MONI prisen i USD er 0.00192339 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MONI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MONI til USD er $ 0.00192339. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Monsta Infinite?
Markedsverdien for MONI er $ 70.90K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MONI?
Den sirkulerende forsyningen av MONI er 36.87M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMONI ?
MONI oppnådde en ATH-pris på 4.87 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MONI?
MONI så en ATL-pris på 0.00171196 USD.
Hva er handelsvolumet til MONI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MONI er -- USD.
Vil MONI gå høyere i år?
MONI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MONI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:33:26 (UTC+8)

Monsta Infinite (MONI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.