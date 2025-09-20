Monsta Infinite (MONI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00190511 24 timer høy $ 0.00197407 All Time High $ 4.87 Laveste pris $ 0.00171196 Prisendring (1H) +0.54% Prisendring (1D) -1.78% Prisendring (7D) -6.26%

Monsta Infinite (MONI) sanntidsprisen er $0.00192339. I løpet av de siste 24 timene har MONI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00190511 og et toppnivå på $ 0.00197407, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MONI er $ 4.87, mens den rekordlave prisen er $ 0.00171196.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MONI endret seg med +0.54% i løpet av den siste timen, -1.78% over 24 timer og -6.26% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Monsta Infinite (MONI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 70.90K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 519.18K Opplagsforsyning 36.87M Total forsyning 270,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Monsta Infinite er $ 70.90K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MONI er 36.87M, med en total tilgang på 270000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 519.18K.