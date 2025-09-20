monkeyhaircut (MONK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.02800217 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.08% Prisendring (1D) -3.08% Prisendring (7D) -4.40%

monkeyhaircut (MONK) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har MONK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MONK er $ 0.02800217, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MONK endret seg med +0.08% i løpet av den siste timen, -3.08% over 24 timer og -4.40% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

monkeyhaircut (MONK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 487.46K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 487.46K Opplagsforsyning 999.73M Total forsyning 999,734,707.81

Nåværende markedsverdi på monkeyhaircut er $ 487.46K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MONK er 999.73M, med en total tilgang på 999734707.81. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 487.46K.