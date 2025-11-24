Monkey The Picasso pris i dag

Sanntids Monkey The Picasso (MONKEY) pris i dag er --, med en 3.83% endring de siste 24 timene. Nåværende MONKEY til USD konverteringssats er -- per MONKEY.

Monkey The Picasso rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 11,238.1, med en sirkulerende forsyning på 949.82M MONKEY. I løpet av de siste 24 timene MONKEY har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.0055935, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har MONKEY beveget seg -1.36% i løpet av den siste timen og -5.87% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Monkey The Picasso (MONKEY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 11.24K$ 11.24K $ 11.24K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 11.59K$ 11.59K $ 11.59K Opplagsforsyning 949.82M 949.82M 949.82M Total forsyning 979,663,690.89414 979,663,690.89414 979,663,690.89414

Nåværende markedsverdi på Monkey The Picasso er $ 11.24K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MONKEY er 949.82M, med en total tilgang på 979663690.89414. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 11.59K.