Monkey Taken By Police (JORGIE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.03484844$ 0.03484844 $ 0.03484844 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) 0.00% Prisendring (1D) -1.65% Prisendring (7D) -1.76% Prisendring (7D) -1.76%

Monkey Taken By Police (JORGIE) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har JORGIE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til JORGIE er $ 0.03484844, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har JORGIE endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, -1.65% over 24 timer og -1.76% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Monkey Taken By Police (JORGIE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 73.96K$ 73.96K $ 73.96K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 73.96K$ 73.96K $ 73.96K Opplagsforsyning 999.06M 999.06M 999.06M Total forsyning 999,062,291.808073 999,062,291.808073 999,062,291.808073

Nåværende markedsverdi på Monkey Taken By Police er $ 73.96K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på JORGIE er 999.06M, med en total tilgang på 999062291.808073. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 73.96K.