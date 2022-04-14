monkey sol inu (MSI) tokenomics
monkey sol inu (MSI) Informasjon
its about a blue monkey on solana that never quits.
a memecoin with utility and services like GameFi, visa services and crypto trading.
a funny meme with exciment and a doxx developer.
created with the idea of conquering the Solana Network for the 2025 Bullrun.
with its developer Pablo Cro and the solid community , this token can only see the moon.
the dream is to make blue the new favorite color!
monkey sol inu (MSI) Tokenomics og prisanalyse
monkey sol inu (MSI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak monkey sol inu (MSI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet MSI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange MSI tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.