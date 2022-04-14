monkey sol inu (MSI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i monkey sol inu (MSI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

monkey sol inu (MSI) Informasjon its about a blue monkey on solana that never quits. a memecoin with utility and services like GameFi, visa services and crypto trading. a funny meme with exciment and a doxx developer. created with the idea of conquering the Solana Network for the 2025 Bullrun. with its developer Pablo Cro and the solid community , this token can only see the moon. the dream is to make blue the new favorite color!

monkey sol inu (MSI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for monkey sol inu (MSI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 13.43K $ 13.43K $ 13.43K Total forsyning: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M Sirkulerende forsyning: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 13.43K $ 13.43K $ 13.43K All-time high: $ 0.00642838 $ 0.00642838 $ 0.00642838 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0

monkey sol inu (MSI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak monkey sol inu (MSI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MSI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MSI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

