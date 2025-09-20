Dagens monkey sol inu livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for MSI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MSI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens monkey sol inu livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for MSI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MSI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

monkey sol inu Logo

monkey sol inu Pris (MSI)

Ikke oppført

1 MSI til USD livepris:

--
----
-1.10%1D
mexc
USD
monkey sol inu (MSI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:38:58 (UTC+8)

monkey sol inu (MSI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00642838
$ 0.00642838$ 0.00642838

$ 0
$ 0$ 0

-0.67%

-1.15%

-0.80%

-0.80%

monkey sol inu (MSI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har MSI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MSI er $ 0.00642838, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MSI endret seg med -0.67% i løpet av den siste timen, -1.15% over 24 timer og -0.80% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

monkey sol inu (MSI) Markedsinformasjon

$ 13.46K
$ 13.46K$ 13.46K

--
----

$ 13.46K
$ 13.46K$ 13.46K

999.85M
999.85M 999.85M

999,849,576.85815
999,849,576.85815 999,849,576.85815

Nåværende markedsverdi på monkey sol inu er $ 13.46K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MSI er 999.85M, med en total tilgang på 999849576.85815. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 13.46K.

monkey sol inu (MSI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på monkey sol inu til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på monkey sol inu til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på monkey sol inu til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på monkey sol inu til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.15%
30 dager$ 0+21.87%
60 dager$ 0-18.03%
90 dager$ 0--

Hva er monkey sol inu (MSI)

its about a blue monkey on solana that never quits. a memecoin with utility and services like GameFi, visa services and crypto trading. a funny meme with exciment and a doxx developer. created with the idea of conquering the Solana Network for the 2025 Bullrun. with its developer Pablo Cro and the solid community , this token can only see the moon. the dream is to make blue the new favorite color!

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet.

monkey sol inu (MSI) Ressurs

Offisiell nettside

monkey sol inu Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil monkey sol inu (MSI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine monkey sol inu (MSI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for monkey sol inu.

Sjekk monkey sol inuprisprognosen nå!

MSI til lokale valutaer

monkey sol inu (MSI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak monkey sol inu (MSI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MSI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om monkey sol inu (MSI)

Hvor mye er monkey sol inu (MSI) verdt i dag?
Live MSI prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MSI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MSI til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for monkey sol inu?
Markedsverdien for MSI er $ 13.46K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MSI?
Den sirkulerende forsyningen av MSI er 999.85M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMSI ?
MSI oppnådde en ATH-pris på 0.00642838 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MSI?
MSI så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til MSI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MSI er -- USD.
Vil MSI gå høyere i år?
MSI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MSI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 20:38:58 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.