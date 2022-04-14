Monkex (MONKEX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Monkex (MONKEX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Monkex (MONKEX) Informasjon Basically we opened a digital coffee shop club, where you can even order your digital coffee or your favourite drink, hang out and have fun around while enjoying our amazing community and our little Metis HUB that we are already having on our Discord. We have really fancy Monkeys NFT collection and already our own community governance token with deflationary tokenomics. What we are really doing here on Andromeda network is we are building community behind digital coffee shop club. Project is developed 100% by Metisians, Metis community members and real O.G’s those been around during all bear market and supporting Metis all the time. Monkex is community based project on Metis Andromeda network. Monkex Coffee Shop Club collection of 5000 NFT and deflationary community governance tokens. We mixed Punks and Apes from Ethereum and result is fabulous. Monkeys with X on the best layer 2 solution — Metis. NFT collection made from 5000 unique collectible web 3 avatars. Pixelized to Andromeda network with ERC721 standard and 2735 Monkex’s were airdropped to every Metis NFT holder. All the rest were available to mint for free by anyone with Metis wallet and some tokens for gas fees. Now they are only available on secondary marketplaces like TofuNFT and NFT Apparel. Every Monkex is unique and have their own rank and different rarity, you can always check rarity on Metis NFT rarity and analysis tools — MetisRarity.com Offisiell nettside: https://monkex.net Kjøp MONKEX nå!

Monkex (MONKEX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Monkex (MONKEX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 52.52K $ 52.52K $ 52.52K Total forsyning: $ 5.82M $ 5.82M $ 5.82M Sirkulerende forsyning: $ 5.82M $ 5.82M $ 5.82M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 52.52K $ 52.52K $ 52.52K All-time high: $ 0.141239 $ 0.141239 $ 0.141239 All-Time Low: $ 0.00475736 $ 0.00475736 $ 0.00475736 Nåværende pris: $ 0.00903127 $ 0.00903127 $ 0.00903127 Lær mer om Monkex (MONKEX) pris

Monkex (MONKEX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Monkex (MONKEX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MONKEX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MONKEX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MONKEXs tokenomics, kan du utforske MONKEX tokenets livepris!

MONKEX prisforutsigelse Vil du vite hvor MONKEX kan være på vei? Vår MONKEX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MONKEX tokenets prisforutsigelse nå!

