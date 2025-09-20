Monkex (MONKEX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00967193 24 timer lav $ 0.00979125 24 timer høy All Time High $ 0.141239 Laveste pris $ 0.00475736 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) +1.52%

Monkex (MONKEX) sanntidsprisen er $0.00979122. I løpet av de siste 24 timene har MONKEX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00967193 og et toppnivå på $ 0.00979125, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MONKEX er $ 0.141239, mens den rekordlave prisen er $ 0.00475736.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MONKEX endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +1.52% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Monkex (MONKEX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 56.94K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 56.94K Opplagsforsyning 5.82M Total forsyning 5,815,745.145035252

Nåværende markedsverdi på Monkex er $ 56.94K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MONKEX er 5.82M, med en total tilgang på 5815745.145035252. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 56.94K.