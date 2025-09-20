Monkex Pris (MONKEX)
Monkex (MONKEX) sanntidsprisen er $0.00979122. I løpet av de siste 24 timene har MONKEX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00967193 og et toppnivå på $ 0.00979125, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MONKEX er $ 0.141239, mens den rekordlave prisen er $ 0.00475736.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MONKEX endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +1.52% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på Monkex er $ 56.94K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MONKEX er 5.82M, med en total tilgang på 5815745.145035252. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 56.94K.
I løpet av i dag er prisendringen på Monkex til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Monkex til USD ble $ -0.0005986156.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Monkex til USD ble $ -0.0025518435.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Monkex til USD ble $ +0.000486525961272284.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ 0
|--
|30 dager
|$ -0.0005986156
|-6.11%
|60 dager
|$ -0.0025518435
|-26.06%
|90 dager
|$ +0.000486525961272284
|+5.23%
Basically we opened a digital coffee shop club, where you can even order your digital coffee or your favourite drink, hang out and have fun around while enjoying our amazing community and our little Metis HUB that we are already having on our Discord. We have really fancy Monkeys NFT collection and already our own community governance token with deflationary tokenomics. What we are really doing here on Andromeda network is we are building community behind digital coffee shop club. Project is developed 100% by Metisians, Metis community members and real O.G’s those been around during all bear market and supporting Metis all the time. Monkex is community based project on Metis Andromeda network. Monkex Coffee Shop Club collection of 5000 NFT and deflationary community governance tokens. We mixed Punks and Apes from Ethereum and result is fabulous. Monkeys with X on the best layer 2 solution — Metis. NFT collection made from 5000 unique collectible web 3 avatars. Pixelized to Andromeda network with ERC721 standard and 2735 Monkex’s were airdropped to every Metis NFT holder. All the rest were available to mint for free by anyone with Metis wallet and some tokens for gas fees. Now they are only available on secondary marketplaces like TofuNFT and NFT Apparel. Every Monkex is unique and have their own rank and different rarity, you can always check rarity on Metis NFT rarity and analysis tools — MetisRarity.com
