Monke Phone pris i dag

Sanntids Monke Phone (MONKEPHONE) pris i dag er --, med en 6.81% endring de siste 24 timene. Nåværende MONKEPHONE til USD konverteringssats er -- per MONKEPHONE.

Monke Phone rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 43,480, med en sirkulerende forsyning på 999.39M MONKEPHONE. I løpet av de siste 24 timene MONKEPHONE har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00176224, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har MONKEPHONE beveget seg +0.23% i løpet av den siste timen og -15.85% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Monke Phone (MONKEPHONE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 43.48K$ 43.48K $ 43.48K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 43.48K$ 43.48K $ 43.48K Opplagsforsyning 999.39M 999.39M 999.39M Total forsyning 999,392,628.958495 999,392,628.958495 999,392,628.958495

