Monitoring the Situation (MONITOR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Monitoring the Situation (MONITOR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Monitoring the Situation (MONITOR) Informasjon I'm monitoring the situation Offisiell nettside: https://x.com/i/communities/1933380655259205923 Kjøp MONITOR nå!

Monitoring the Situation (MONITOR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Monitoring the Situation (MONITOR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 50.06K $ 50.06K $ 50.06K Total forsyning: $ 993.50M $ 993.50M $ 993.50M Sirkulerende forsyning: $ 993.50M $ 993.50M $ 993.50M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 50.06K $ 50.06K $ 50.06K All-time high: $ 0.00228968 $ 0.00228968 $ 0.00228968 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Monitoring the Situation (MONITOR) pris

Monitoring the Situation (MONITOR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Monitoring the Situation (MONITOR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MONITOR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MONITOR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MONITORs tokenomics, kan du utforske MONITOR tokenets livepris!

MONITOR prisforutsigelse Vil du vite hvor MONITOR kan være på vei? Vår MONITOR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MONITOR tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!