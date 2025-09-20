MoneySwap (MSWAP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.0171305$ 0.0171305 $ 0.0171305 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.97% Prisendring (7D) -61.41% Prisendring (7D) -61.41%

MoneySwap (MSWAP) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har MSWAP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MSWAP er $ 0.0171305, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MSWAP endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.97% over 24 timer og -61.41% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MoneySwap (MSWAP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.79K$ 4.79K $ 4.79K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.33K$ 5.33K $ 5.33K Opplagsforsyning 1.35B 1.35B 1.35B Total forsyning 1,500,000,000.0 1,500,000,000.0 1,500,000,000.0

Nåværende markedsverdi på MoneySwap er $ 4.79K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MSWAP er 1.35B, med en total tilgang på 1500000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.33K.