MONET (MONET) Informasjon The cto meme project for $MONET started with Toly shouting, "Solana is Monet!" Solana will show that the power of toly is as strong as the power of Elon Musk in crypto. All money will flow to $Monet. Its value will continue to grow and we are confident that our narrative is stronger than any other token. $MONET has a bright future ahead and the community will continue to grow stronger. Solana is Monet! Offisiell nettside: https://solanaismonet.com/ Kjøp MONET nå!

MONET (MONET) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MONET (MONET), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 8.47K $ 8.47K $ 8.47K Total forsyning: $ 998.88M $ 998.88M $ 998.88M Sirkulerende forsyning: $ 998.88M $ 998.88M $ 998.88M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 8.47K $ 8.47K $ 8.47K All-time high: $ 0.00015559 $ 0.00015559 $ 0.00015559 All-Time Low: $ 0.00000394 $ 0.00000394 $ 0.00000394 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om MONET (MONET) pris

MONET (MONET) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MONET (MONET) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MONET tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MONET tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MONETs tokenomics, kan du utforske MONET tokenets livepris!

MONET prisforutsigelse Vil du vite hvor MONET kan være på vei? Vår MONET prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

