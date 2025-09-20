Dagens MONET livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for MONET til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MONET pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens MONET livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for MONET til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MONET pristrenden enkelt hos MEXC nå.

MONET Pris (MONET)

1 MONET til USD livepris:

--
----
0.00%1D
MONET (MONET) Live prisdiagram
MONET (MONET) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-2.75%

-2.75%

MONET (MONET) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har MONET blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MONET er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MONET endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -2.75% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MONET (MONET) Markedsinformasjon

$ 8.47K
$ 8.47K$ 8.47K

--
----

$ 8.47K
$ 8.47K$ 8.47K

998.88M
998.88M 998.88M

998,878,035.875223
998,878,035.875223 998,878,035.875223

Nåværende markedsverdi på MONET er $ 8.47K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MONET er 998.88M, med en total tilgang på 998878035.875223. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.47K.

MONET (MONET) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på MONET til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på MONET til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på MONET til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på MONET til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ 0+33.46%
60 dager$ 0+55.23%
90 dager$ 0--

Hva er MONET (MONET)

The cto meme project for $MONET started with Toly shouting, "Solana is Monet!" Solana will show that the power of toly is as strong as the power of Elon Musk in crypto. All money will flow to $Monet. Its value will continue to grow and we are confident that our narrative is stronger than any other token. $MONET has a bright future ahead and the community will continue to grow stronger. Solana is Monet!

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

MONET (MONET) Ressurs

Offisiell nettside

MONET Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil MONET (MONET) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine MONET (MONET) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for MONET.

Sjekk MONETprisprognosen nå!

MONET til lokale valutaer

MONET (MONET) tokenomics

Å forstå tokenomics bak MONET (MONET) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MONET tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om MONET (MONET)

Hvor mye er MONET (MONET) verdt i dag?
Live MONET prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MONET-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MONET til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for MONET?
Markedsverdien for MONET er $ 8.47K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MONET?
Den sirkulerende forsyningen av MONET er 998.88M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMONET ?
MONET oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MONET?
MONET så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til MONET?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MONET er -- USD.
Vil MONET gå høyere i år?
MONET kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MONET prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.