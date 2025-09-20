Monerium EUR emoney (EURE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.17 24 timer lav $ 1.18 24 timer høy All Time High $ 1.22 Laveste pris $ 1.037 Prisendring (1H) -0.31% Prisendring (1D) -0.59% Prisendring (7D) -0.16%

Monerium EUR emoney (EURE) sanntidsprisen er $1.17. I løpet av de siste 24 timene har EURE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.17 og et toppnivå på $ 1.18, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til EURE er $ 1.22, mens den rekordlave prisen er $ 1.037.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har EURE endret seg med -0.31% i løpet av den siste timen, -0.59% over 24 timer og -0.16% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Monerium EUR emoney (EURE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 27.28M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 27.28M Opplagsforsyning 23.27M Total forsyning 23,266,114.6748182

Nåværende markedsverdi på Monerium EUR emoney er $ 27.28M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på EURE er 23.27M, med en total tilgang på 23266114.6748182. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 27.28M.