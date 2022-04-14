mondo (MONDO) tokenomics
mondo (MONDO) Informasjon
$mondo is more than just a meme, its a cult
Mondo is fueled by creativity, innovation, and a strong community spirit. Our team of talented artists and animators is dedicated to building an engaging and collaborative ecosystem.
We believe in empowering our community to shape Mondo’s future and are thrilled to have you with us on this journey.
$mondo is here to make memecoins great again. Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, $mondo is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let $mondo show you the way.
mondo (MONDO) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for mondo (MONDO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
mondo (MONDO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak mondo (MONDO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet MONDO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange MONDO tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår MONDOs tokenomics, kan du utforske MONDO tokenets livepris!
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.