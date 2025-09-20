Monai (MONAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.023129 $ 0.023129 $ 0.023129 24 timer lav $ 0.02683191 $ 0.02683191 $ 0.02683191 24 timer høy 24 timer lav $ 0.023129$ 0.023129 $ 0.023129 24 timer høy $ 0.02683191$ 0.02683191 $ 0.02683191 All Time High $ 1.25$ 1.25 $ 1.25 Laveste pris $ 0.00995933$ 0.00995933 $ 0.00995933 Prisendring (1H) -0.09% Prisendring (1D) +10.64% Prisendring (7D) +3.10% Prisendring (7D) +3.10%

Monai (MONAI) sanntidsprisen er $0.02631901. I løpet av de siste 24 timene har MONAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.023129 og et toppnivå på $ 0.02683191, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MONAI er $ 1.25, mens den rekordlave prisen er $ 0.00995933.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MONAI endret seg med -0.09% i løpet av den siste timen, +10.64% over 24 timer og +3.10% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Monai (MONAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 724.93K$ 724.93K $ 724.93K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.44M$ 2.44M $ 2.44M Opplagsforsyning 27.54M 27.54M 27.54M Total forsyning 92,800,000.0 92,800,000.0 92,800,000.0

Nåværende markedsverdi på Monai er $ 724.93K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MONAI er 27.54M, med en total tilgang på 92800000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.44M.