Molly the Otter (MOLLY) tokenomics

Molly the Otter (MOLLY) Informasjon Molly is a memecoin based on Molly the Otter, from Billy and Molly tv documentary. We just love otters and we formed a family. Billy knew a female otter had been found dead in the area recently, so he assumed the cub was her orphan. "She was really thin and emaciated, but she wasn't unhealthy - she was just hungry," he says. A local wildlife sanctuary advised him that feeding the animal was allowed as long as he didn't domesticate her. After obtaining the stamp of approval from his wife Susan, Molly the otter became part of the Mail family. Offisiell nettside: http://mollyonsol.co/ Kjøp MOLLY nå!

Molly the Otter (MOLLY) Tokenomics og prisanalyse
Markedsverdi: $ 10.54K
Total forsyning: $ 997.94M
Sirkulerende forsyning: $ 997.94M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 10.54K

Molly the Otter (MOLLY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Molly the Otter (MOLLY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MOLLY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MOLLY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MOLLYs tokenomics, kan du utforske MOLLY tokenets livepris!

MOLLY prisforutsigelse Vil du vite hvor MOLLY kan være på vei? Vår MOLLY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MOLLY tokenets prisforutsigelse nå!

