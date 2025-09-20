Molly the Otter (MOLLY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.52% Prisendring (1D) +0.31% Prisendring (7D) -2.60% Prisendring (7D) -2.60%

Molly the Otter (MOLLY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har MOLLY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MOLLY er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MOLLY endret seg med +0.52% i løpet av den siste timen, +0.31% over 24 timer og -2.60% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Molly the Otter (MOLLY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 10.59K$ 10.59K $ 10.59K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 10.59K$ 10.59K $ 10.59K Opplagsforsyning 997.94M 997.94M 997.94M Total forsyning 997,935,251.081127 997,935,251.081127 997,935,251.081127

Nåværende markedsverdi på Molly the Otter er $ 10.59K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MOLLY er 997.94M, med en total tilgang på 997935251.081127. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.59K.