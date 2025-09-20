MOLLY ANALYTICS by Virtuals (MOLLY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -2.30% Prisendring (1D) -3.08% Prisendring (7D) +5.66% Prisendring (7D) +5.66%

MOLLY ANALYTICS by Virtuals (MOLLY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har MOLLY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MOLLY er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MOLLY endret seg med -2.30% i løpet av den siste timen, -3.08% over 24 timer og +5.66% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MOLLY ANALYTICS by Virtuals (MOLLY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 21.87K$ 21.87K $ 21.87K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 21.87K$ 21.87K $ 21.87K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på MOLLY ANALYTICS by Virtuals er $ 21.87K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MOLLY er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 21.87K.