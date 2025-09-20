MollarsToken (MOLLARS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.02085452 $ 0.02085452 $ 0.02085452 24 timer lav $ 0.0212249 $ 0.0212249 $ 0.0212249 24 timer høy 24 timer lav $ 0.02085452$ 0.02085452 $ 0.02085452 24 timer høy $ 0.0212249$ 0.0212249 $ 0.0212249 All Time High $ 0.542738$ 0.542738 $ 0.542738 Laveste pris $ 0.00481125$ 0.00481125 $ 0.00481125 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.47% Prisendring (7D) -1.61% Prisendring (7D) -1.61%

MollarsToken (MOLLARS) sanntidsprisen er $0.0208797. I løpet av de siste 24 timene har MOLLARS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.02085452 og et toppnivå på $ 0.0212249, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MOLLARS er $ 0.542738, mens den rekordlave prisen er $ 0.00481125.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MOLLARS endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.47% over 24 timer og -1.61% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MollarsToken (MOLLARS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 145.38K$ 145.38K $ 145.38K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 172.53K$ 172.53K $ 172.53K Opplagsforsyning 6.96M 6.96M 6.96M Total forsyning 8,262,932.0 8,262,932.0 8,262,932.0

Nåværende markedsverdi på MollarsToken er $ 145.38K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MOLLARS er 6.96M, med en total tilgang på 8262932.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 172.53K.