moheji (MOJ) tokenomics
moheji (MOJ) Informasjon
Moheji (MOJ) is a utility token on the Solana blockchain inspired by the traditional Japanese “Henohenomoheji” face—a cultural drawing made using hiragana characters. The project aims to blend cultural expression with blockchain technology, promoting simplicity, creativity, and daily use of Web3. With a fixed supply of 1 billion tokens and 6 decimals, MOJ is designed not for speculation, but to encourage accessible blockchain experiences. It emphasizes transparency through open-source code, public token data, and a detailed whitepaper. Moheji’s mission is to bring cultural identity into digital life while building a supportive, community-driven ecosystem.
moheji (MOJ) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for moheji (MOJ), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
moheji (MOJ) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak moheji (MOJ) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet MOJ tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange MOJ tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår MOJs tokenomics, kan du utforske MOJ tokenets livepris!
MOJ prisforutsigelse
Vil du vite hvor MOJ kan være på vei? Vår MOJ prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.
Hvorfor bør du velge MEXC?
MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.