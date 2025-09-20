moheji (MOJ) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00000644 24 timer lav $ 0.00000663 24 timer høy All Time High $ 0.00007239 Laveste pris $ 0.00000429 Prisendring (1H) +0.78% Prisendring (1D) +2.84% Prisendring (7D) -3.06%

moheji (MOJ) sanntidsprisen er $0.00000663. I løpet av de siste 24 timene har MOJ blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00000644 og et toppnivå på $ 0.00000663, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MOJ er $ 0.00007239, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000429.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MOJ endret seg med +0.78% i løpet av den siste timen, +2.84% over 24 timer og -3.06% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

moheji (MOJ) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.61K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 6.61K Opplagsforsyning 998.03M Total forsyning 998,033,647.434949

Nåværende markedsverdi på moheji er $ 6.61K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MOJ er 998.03M, med en total tilgang på 998033647.434949. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 6.61K.