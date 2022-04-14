Modern Stoic (STOIC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Modern Stoic (STOIC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Modern Stoic (STOIC) Informasjon Stoic is a platform that brings together the power of AI agents, LLM models and blockchain technology. Built on Solana, designed for Degens who turned Stoic. Stoic AI will consist of exceptional tools for active traders, all in one spot, easy to access, without the noise. platform that will consist of exceptional tools for active traders , all in one spot, easy to access& are lightening fast! The cryptocurrency market is fast-paced and complex, making it difficult for users to keep up with real-time trends and opportunities. Building transparent, community-driven products Creating intuitive interfaces powered by language models Fostering an inclusive developer ecosystem Advancing AI-blockchain integration Offisiell nettside: https://stoicterminal.com/ Teknisk dokument: https://modern-stoic-ai.gitbook.io/modern-stoic-ai Kjøp STOIC nå!

Modern Stoic (STOIC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Modern Stoic (STOIC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 346.87K $ 346.87K $ 346.87K Total forsyning: $ 999.47M $ 999.47M $ 999.47M Sirkulerende forsyning: $ 965.89M $ 965.89M $ 965.89M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 358.93K $ 358.93K $ 358.93K All-time high: $ 0.0248556 $ 0.0248556 $ 0.0248556 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00036047 $ 0.00036047 $ 0.00036047 Lær mer om Modern Stoic (STOIC) pris

Modern Stoic (STOIC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Modern Stoic (STOIC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet STOIC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange STOIC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår STOICs tokenomics, kan du utforske STOIC tokenets livepris!

STOIC prisforutsigelse Vil du vite hvor STOIC kan være på vei? Vår STOIC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se STOIC tokenets prisforutsigelse nå!

