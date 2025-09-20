Modern Stoic (STOIC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.0248556 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.55% Prisendring (1D) -9.52% Prisendring (7D) -4.16%

Modern Stoic (STOIC) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har STOIC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til STOIC er $ 0.0248556, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har STOIC endret seg med +0.55% i løpet av den siste timen, -9.52% over 24 timer og -4.16% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Modern Stoic (STOIC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 401.50K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 415.45K Opplagsforsyning 965.89M Total forsyning 999,466,124.727182

Nåværende markedsverdi på Modern Stoic er $ 401.50K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på STOIC er 965.89M, med en total tilgang på 999466124.727182. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 415.45K.