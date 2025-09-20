Dagens Modern Stoic livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for STOIC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk STOIC pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Modern Stoic livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for STOIC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk STOIC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 STOIC til USD livepris:

$0.00041568
$0.00041568$0.00041568
-9.50%1D
Modern Stoic (STOIC) Live prisdiagram
Modern Stoic (STOIC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0248556
$ 0.0248556$ 0.0248556

$ 0
$ 0$ 0

+0.55%

-9.52%

-4.16%

-4.16%

Modern Stoic (STOIC) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har STOIC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til STOIC er $ 0.0248556, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har STOIC endret seg med +0.55% i løpet av den siste timen, -9.52% over 24 timer og -4.16% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Modern Stoic (STOIC) Markedsinformasjon

$ 401.50K
$ 401.50K$ 401.50K

--
----

$ 415.45K
$ 415.45K$ 415.45K

965.89M
965.89M 965.89M

999,466,124.727182
999,466,124.727182 999,466,124.727182

Nåværende markedsverdi på Modern Stoic er $ 401.50K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på STOIC er 965.89M, med en total tilgang på 999466124.727182. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 415.45K.

Modern Stoic (STOIC) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Modern Stoic til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Modern Stoic til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Modern Stoic til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Modern Stoic til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-9.52%
30 dager$ 0-30.46%
60 dager$ 0+28.15%
90 dager$ 0--

Hva er Modern Stoic (STOIC)

Stoic is a platform that brings together the power of AI agents, LLM models and blockchain technology. Built on Solana, designed for Degens who turned Stoic. Stoic AI will consist of exceptional tools for active traders, all in one spot, easy to access, without the noise. platform that will consist of exceptional tools for active traders , all in one spot, easy to access& are lightening fast! The cryptocurrency market is fast-paced and complex, making it difficult for users to keep up with real-time trends and opportunities. Building transparent, community-driven products Creating intuitive interfaces powered by language models Fostering an inclusive developer ecosystem Advancing AI-blockchain integration

Modern Stoic (STOIC) Ressurs

Modern Stoic Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye er Modern Stoic (STOIC) verdt i dag?
Live STOIC prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende STOIC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på STOIC til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Modern Stoic?
Markedsverdien for STOIC er $ 401.50K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av STOIC?
Den sirkulerende forsyningen av STOIC er 965.89M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSTOIC ?
STOIC oppnådde en ATH-pris på 0.0248556 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på STOIC?
STOIC så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til STOIC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for STOIC er -- USD.
Vil STOIC gå høyere i år?
STOIC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut STOIC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Modern Stoic (STOIC) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

