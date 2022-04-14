Mochi Market (MOMA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Mochi Market (MOMA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Mochi Market (MOMA) Informasjon Mochi.Market is the first product of Mochilab.org. Mochi.Market initially aims to solve three important current challenges: lack of liquidity in the NFT market, lack of monetization strategy for NFT holders during their holding period, and lack of crosschain usage between NFTs and FTs. Offisiell nettside: https://mochi.market/ Kjøp MOMA nå!

Mochi Market (MOMA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Mochi Market (MOMA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 84.99K $ 84.99K $ 84.99K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 37.05M $ 37.05M $ 37.05M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 229.39K $ 229.39K $ 229.39K All-time high: $ 1.003 $ 1.003 $ 1.003 All-Time Low: $ 0.00108717 $ 0.00108717 $ 0.00108717 Nåværende pris: $ 0.00229385 $ 0.00229385 $ 0.00229385 Lær mer om Mochi Market (MOMA) pris

Mochi Market (MOMA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Mochi Market (MOMA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MOMA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MOMA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MOMAs tokenomics, kan du utforske MOMA tokenets livepris!

MOMA prisforutsigelse Vil du vite hvor MOMA kan være på vei? Vår MOMA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MOMA tokenets prisforutsigelse nå!

