Dagens Mochi Market livepris er 0.00229385 USD. Spor prisoppdateringer for MOMA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MOMA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mochi Market Pris (MOMA)

1 MOMA til USD livepris:

$0.00229385
$0.00229385
-1.20%1D
Mochi Market (MOMA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:32:07 (UTC+8)

Mochi Market (MOMA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00229257
$ 0.00229257$ 0.00229257
24 timer lav
$ 0.00232365
$ 0.00232365$ 0.00232365
24 timer høy

$ 0.00229257
$ 0.00229257$ 0.00229257

$ 0.00232365
$ 0.00232365$ 0.00232365

$ 1.003
$ 1.003$ 1.003

$ 0.00108717
$ 0.00108717$ 0.00108717

--

-1.23%

-25.78%

-25.78%

Mochi Market (MOMA) sanntidsprisen er $0.00229385. I løpet av de siste 24 timene har MOMA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00229257 og et toppnivå på $ 0.00232365, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MOMA er $ 1.003, mens den rekordlave prisen er $ 0.00108717.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MOMA endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.23% over 24 timer og -25.78% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Mochi Market (MOMA) Markedsinformasjon

$ 84.99K
$ 84.99K$ 84.99K

--
----

$ 229.39K
$ 229.39K$ 229.39K

37.05M
37.05M 37.05M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Mochi Market er $ 84.99K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MOMA er 37.05M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 229.39K.

Mochi Market (MOMA) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Mochi Market til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Mochi Market til USD ble $ +0.0003496194.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Mochi Market til USD ble $ -0.0002199990.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Mochi Market til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.23%
30 dager$ +0.0003496194+15.24%
60 dager$ -0.0002199990-9.59%
90 dager$ 0--

Hva er Mochi Market (MOMA)

Mochi.Market is the first product of Mochilab.org. Mochi.Market initially aims to solve three important current challenges: lack of liquidity in the NFT market, lack of monetization strategy for NFT holders during their holding period, and lack of crosschain usage between NFTs and FTs.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Mochi Market (MOMA) Ressurs

Offisiell nettside

Mochi Market Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Mochi Market (MOMA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Mochi Market (MOMA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Mochi Market.

Sjekk Mochi Marketprisprognosen nå!

MOMA til lokale valutaer

Mochi Market (MOMA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Mochi Market (MOMA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MOMA tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Mochi Market (MOMA)

Hvor mye er Mochi Market (MOMA) verdt i dag?
Live MOMA prisen i USD er 0.00229385 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MOMA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MOMA til USD er $ 0.00229385. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Mochi Market?
Markedsverdien for MOMA er $ 84.99K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MOMA?
Den sirkulerende forsyningen av MOMA er 37.05M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMOMA ?
MOMA oppnådde en ATH-pris på 1.003 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MOMA?
MOMA så en ATL-pris på 0.00108717 USD.
Hva er handelsvolumet til MOMA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MOMA er -- USD.
Vil MOMA gå høyere i år?
MOMA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MOMA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:32:07 (UTC+8)

