Mochi Market (MOMA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00229257 $ 0.00229257 $ 0.00229257 24 timer lav $ 0.00232365 $ 0.00232365 $ 0.00232365 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00229257$ 0.00229257 $ 0.00229257 24 timer høy $ 0.00232365$ 0.00232365 $ 0.00232365 All Time High $ 1.003$ 1.003 $ 1.003 Laveste pris $ 0.00108717$ 0.00108717 $ 0.00108717 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.23% Prisendring (7D) -25.78% Prisendring (7D) -25.78%

Mochi Market (MOMA) sanntidsprisen er $0.00229385. I løpet av de siste 24 timene har MOMA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00229257 og et toppnivå på $ 0.00232365, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MOMA er $ 1.003, mens den rekordlave prisen er $ 0.00108717.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MOMA endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.23% over 24 timer og -25.78% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Mochi Market (MOMA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 84.99K$ 84.99K $ 84.99K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 229.39K$ 229.39K $ 229.39K Opplagsforsyning 37.05M 37.05M 37.05M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Mochi Market er $ 84.99K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MOMA er 37.05M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 229.39K.