Mer om MOBIC

MOBIC Prisinformasjon

MOBIC teknisk dokument

MOBIC Offisiell nettside

MOBIC tokenomics

MOBIC Prisprognose

Mobility Coin Pris (MOBIC)

1 MOBIC til USD livepris:

$0.00022772
$0.00022772
+21.90%1D
Mobility Coin (MOBIC) Live prisdiagram
Mobility Coin (MOBIC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 17.78
$ 17.78

$ 0
$ 0

+0.21%

+21.91%

+566.23%

+566.23%

Mobility Coin (MOBIC) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har MOBIC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MOBIC er $ 17.78, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MOBIC endret seg med +0.21% i løpet av den siste timen, +21.91% over 24 timer og +566.23% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Mobility Coin (MOBIC) Markedsinformasjon

$ 287.41K
$ 287.41K

--
--

$ 287.41K
$ 287.41K

1.26B
1.26B

1,262,139,694.928314
1,262,139,694.928314

Nåværende markedsverdi på Mobility Coin er $ 287.41K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MOBIC er 1.26B, med en total tilgang på 1262139694.928314. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 287.41K.

Mobility Coin (MOBIC) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Mobility Coin til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Mobility Coin til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Mobility Coin til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Mobility Coin til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+21.91%
30 dager$ 0+311.92%
60 dager$ 0+57.37%
90 dager$ 0--

Hva er Mobility Coin (MOBIC)

MOBIC coin will have its usecase in the mobility sector

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Mobility Coin (MOBIC) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Mobility Coin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Mobility Coin (MOBIC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Mobility Coin (MOBIC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Mobility Coin.

Sjekk Mobility Coinprisprognosen nå!

MOBIC til lokale valutaer

Mobility Coin (MOBIC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Mobility Coin (MOBIC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MOBIC tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Mobility Coin (MOBIC)

Hvor mye er Mobility Coin (MOBIC) verdt i dag?
Live MOBIC prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MOBIC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MOBIC til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Mobility Coin?
Markedsverdien for MOBIC er $ 287.41K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MOBIC?
Den sirkulerende forsyningen av MOBIC er 1.26B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMOBIC ?
MOBIC oppnådde en ATH-pris på 17.78 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MOBIC?
MOBIC så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til MOBIC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MOBIC er -- USD.
Vil MOBIC gå høyere i år?
MOBIC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MOBIC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Mobility Coin (MOBIC) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-20 15:35:00Bransjeoppdateringer
U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses

