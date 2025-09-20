Mobility Coin (MOBIC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 17.78$ 17.78 $ 17.78 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.21% Prisendring (1D) +21.91% Prisendring (7D) +566.23% Prisendring (7D) +566.23%

Mobility Coin (MOBIC) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har MOBIC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MOBIC er $ 17.78, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MOBIC endret seg med +0.21% i løpet av den siste timen, +21.91% over 24 timer og +566.23% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Mobility Coin (MOBIC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 287.41K$ 287.41K $ 287.41K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 287.41K$ 287.41K $ 287.41K Opplagsforsyning 1.26B 1.26B 1.26B Total forsyning 1,262,139,694.928314 1,262,139,694.928314 1,262,139,694.928314

Nåværende markedsverdi på Mobility Coin er $ 287.41K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MOBIC er 1.26B, med en total tilgang på 1262139694.928314. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 287.41K.