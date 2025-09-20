Mobcat (MOB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00000829 $ 0.00000829 $ 0.00000829 24 timer lav $ 0.00000829 $ 0.00000829 $ 0.00000829 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00000829$ 0.00000829 $ 0.00000829 24 timer høy $ 0.00000829$ 0.00000829 $ 0.00000829 All Time High $ 0.00433547$ 0.00433547 $ 0.00433547 Laveste pris $ 0.00000496$ 0.00000496 $ 0.00000496 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) 0.00% Prisendring (7D) -0.46% Prisendring (7D) -0.46%

Mobcat (MOB) sanntidsprisen er $0.00000829. I løpet av de siste 24 timene har MOB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00000829 og et toppnivå på $ 0.00000829, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MOB er $ 0.00433547, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000496.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MOB endret seg med -- i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og -0.46% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Mobcat (MOB) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 8.28K$ 8.28K $ 8.28K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 8.28K$ 8.28K $ 8.28K Opplagsforsyning 999.95M 999.95M 999.95M Total forsyning 999,949,683.585932 999,949,683.585932 999,949,683.585932

Nåværende markedsverdi på Mobcat er $ 8.28K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MOB er 999.95M, med en total tilgang på 999949683.585932. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.28K.