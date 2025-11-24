Moaner by Matt Furie pris i dag

Sanntids Moaner by Matt Furie (MOANER) pris i dag er --, med en 3.40% endring de siste 24 timene. Nåværende MOANER til USD konverteringssats er -- per MOANER.

Moaner by Matt Furie rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 20,236, med en sirkulerende forsyning på 1.00B MOANER. I løpet av de siste 24 timene MOANER har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har MOANER beveget seg -- i løpet av den siste timen og -36.86% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Moaner by Matt Furie (MOANER) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 20.24K$ 20.24K $ 20.24K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 20.24K$ 20.24K $ 20.24K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

