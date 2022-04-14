Mner Club (LTMNER) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Mner Club (LTMNER), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Mner Club (LTMNER) Informasjon Mner Club is a specialised RWA management platform that integrates real world assets with blockchain technology to issue, purchase, manage and distribute various RWA assets. By exploring a range of practical application scenarios for RWA assets, we can significantly improve its composability and provide a bedrock for the Decentralized Finance industry. The platform addresses the challenge faced by common models in the industry based on simple token subsidy and incentive by introducing positive externalities and interoperable asset models. Offisiell nettside: https://www.mner.club/ Kjøp LTMNER nå!

Mner Club (LTMNER) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Mner Club (LTMNER), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.49M $ 1.49M $ 1.49M Total forsyning: $ 915.91K $ 915.91K $ 915.91K Sirkulerende forsyning: $ 820.34K $ 820.34K $ 820.34K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.67M $ 1.67M $ 1.67M All-time high: $ 2.96 $ 2.96 $ 2.96 All-Time Low: $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 Nåværende pris: $ 1.82 $ 1.82 $ 1.82 Lær mer om Mner Club (LTMNER) pris

Mner Club (LTMNER) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Mner Club (LTMNER) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet LTMNER tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange LTMNER tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår LTMNERs tokenomics, kan du utforske LTMNER tokenets livepris!

LTMNER prisforutsigelse Vil du vite hvor LTMNER kan være på vei? Vår LTMNER prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se LTMNER tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!