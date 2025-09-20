Mner Club (LTMNER) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.8 $ 1.8 $ 1.8 24 timer lav $ 1.88 $ 1.88 $ 1.88 24 timer høy 24 timer lav $ 1.8$ 1.8 $ 1.8 24 timer høy $ 1.88$ 1.88 $ 1.88 All Time High $ 2.96$ 2.96 $ 2.96 Laveste pris $ 1.2$ 1.2 $ 1.2 Prisendring (1H) -1.84% Prisendring (1D) -3.80% Prisendring (7D) +1.01% Prisendring (7D) +1.01%

Mner Club (LTMNER) sanntidsprisen er $1.81. I løpet av de siste 24 timene har LTMNER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.8 og et toppnivå på $ 1.88, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til LTMNER er $ 2.96, mens den rekordlave prisen er $ 1.2.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har LTMNER endret seg med -1.84% i løpet av den siste timen, -3.80% over 24 timer og +1.01% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Mner Club (LTMNER) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.49M$ 1.49M $ 1.49M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.66M$ 1.66M $ 1.66M Opplagsforsyning 820.34K 820.34K 820.34K Total forsyning 915,910.0 915,910.0 915,910.0

Nåværende markedsverdi på Mner Club er $ 1.49M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på LTMNER er 820.34K, med en total tilgang på 915910.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.66M.