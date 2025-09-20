Dagens MNEE USD Stablecoin livepris er 0.999074 USD. Spor prisoppdateringer for MNEE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MNEE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens MNEE USD Stablecoin livepris er 0.999074 USD. Spor prisoppdateringer for MNEE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MNEE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om MNEE

MNEE Prisinformasjon

MNEE Offisiell nettside

MNEE tokenomics

MNEE Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

MNEE USD Stablecoin Logo

MNEE USD Stablecoin Pris (MNEE)

Ikke oppført

1 MNEE til USD livepris:

$0.999074
$0.999074$0.999074
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
MNEE USD Stablecoin (MNEE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:22:29 (UTC+8)

MNEE USD Stablecoin (MNEE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.996737
$ 0.996737$ 0.996737
24 timer lav
$ 1.003
$ 1.003$ 1.003
24 timer høy

$ 0.996737
$ 0.996737$ 0.996737

$ 1.003
$ 1.003$ 1.003

$ 1.045
$ 1.045$ 1.045

$ 0.584655
$ 0.584655$ 0.584655

+0.00%

+0.06%

-0.28%

-0.28%

MNEE USD Stablecoin (MNEE) sanntidsprisen er $0.999074. I løpet av de siste 24 timene har MNEE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.996737 og et toppnivå på $ 1.003, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MNEE er $ 1.045, mens den rekordlave prisen er $ 0.584655.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MNEE endret seg med +0.00% i løpet av den siste timen, +0.06% over 24 timer og -0.28% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MNEE USD Stablecoin (MNEE) Markedsinformasjon

$ 65.97M
$ 65.97M$ 65.97M

--
----

$ 65.97M
$ 65.97M$ 65.97M

65.99M
65.99M 65.99M

65,986,339.08329999
65,986,339.08329999 65,986,339.08329999

Nåværende markedsverdi på MNEE USD Stablecoin er $ 65.97M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MNEE er 65.99M, med en total tilgang på 65986339.08329999. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 65.97M.

MNEE USD Stablecoin (MNEE) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på MNEE USD Stablecoin til USD ble $ +0.00061634.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på MNEE USD Stablecoin til USD ble $ -0.0001429674.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på MNEE USD Stablecoin til USD ble $ +0.0009981748.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på MNEE USD Stablecoin til USD ble $ -0.0006495309731927.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00061634+0.06%
30 dager$ -0.0001429674-0.01%
60 dager$ +0.0009981748+0.10%
90 dager$ -0.0006495309731927-0.06%

Hva er MNEE USD Stablecoin (MNEE)

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

MNEE USD Stablecoin (MNEE) Ressurs

Offisiell nettside

MNEE USD Stablecoin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil MNEE USD Stablecoin (MNEE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine MNEE USD Stablecoin (MNEE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for MNEE USD Stablecoin.

Sjekk MNEE USD Stablecoinprisprognosen nå!

MNEE til lokale valutaer

MNEE USD Stablecoin (MNEE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak MNEE USD Stablecoin (MNEE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MNEE tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om MNEE USD Stablecoin (MNEE)

Hvor mye er MNEE USD Stablecoin (MNEE) verdt i dag?
Live MNEE prisen i USD er 0.999074 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MNEE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MNEE til USD er $ 0.999074. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for MNEE USD Stablecoin?
Markedsverdien for MNEE er $ 65.97M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MNEE?
Den sirkulerende forsyningen av MNEE er 65.99M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMNEE ?
MNEE oppnådde en ATH-pris på 1.045 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MNEE?
MNEE så en ATL-pris på 0.584655 USD.
Hva er handelsvolumet til MNEE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MNEE er -- USD.
Vil MNEE gå høyere i år?
MNEE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MNEE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:22:29 (UTC+8)

MNEE USD Stablecoin (MNEE) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.