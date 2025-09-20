MNEE USD Stablecoin (MNEE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.996737 $ 0.996737 $ 0.996737 24 timer lav $ 1.003 $ 1.003 $ 1.003 24 timer høy 24 timer lav $ 0.996737$ 0.996737 $ 0.996737 24 timer høy $ 1.003$ 1.003 $ 1.003 All Time High $ 1.045$ 1.045 $ 1.045 Laveste pris $ 0.584655$ 0.584655 $ 0.584655 Prisendring (1H) +0.00% Prisendring (1D) +0.06% Prisendring (7D) -0.28% Prisendring (7D) -0.28%

MNEE USD Stablecoin (MNEE) sanntidsprisen er $0.999074. I løpet av de siste 24 timene har MNEE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.996737 og et toppnivå på $ 1.003, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MNEE er $ 1.045, mens den rekordlave prisen er $ 0.584655.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MNEE endret seg med +0.00% i løpet av den siste timen, +0.06% over 24 timer og -0.28% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

MNEE USD Stablecoin (MNEE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 65.97M$ 65.97M $ 65.97M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 65.97M$ 65.97M $ 65.97M Opplagsforsyning 65.99M 65.99M 65.99M Total forsyning 65,986,339.08329999 65,986,339.08329999 65,986,339.08329999

Nåværende markedsverdi på MNEE USD Stablecoin er $ 65.97M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MNEE er 65.99M, med en total tilgang på 65986339.08329999. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 65.97M.