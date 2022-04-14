Mizuki (MIZUKI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Mizuki (MIZUKI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Mizuki (MIZUKI) Informasjon The AI agent revolves around the AI agent's role as a whistleblower in the Web3 space, exposing "larp" AI agents (those pretending to have advanced capabilities without delivering) and highlighting companies that fail to implement proper security protocols. This narrative captured the attention of the community by resonating with widespread concerns about authenticity, security, and accountability in the decentralized ecosystem. Offisiell nettside: https://mizukios.ai/

Mizuki (MIZUKI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Mizuki (MIZUKI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 27.16K $ 27.16K $ 27.16K Total forsyning: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M Sirkulerende forsyning: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 27.16K $ 27.16K $ 27.16K All-time high: $ 0.059721 $ 0.059721 $ 0.059721 All-Time Low: $ 0.00002548 $ 0.00002548 $ 0.00002548 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Mizuki (MIZUKI) pris

Mizuki (MIZUKI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Mizuki (MIZUKI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MIZUKI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MIZUKI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MIZUKIs tokenomics, kan du utforske MIZUKI tokenets livepris!

MIZUKI prisforutsigelse Vil du vite hvor MIZUKI kan være på vei? Vår MIZUKI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

