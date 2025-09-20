Mizuki (MIZUKI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00002949 24 timer lav $ 0.00003048 24 timer høy All Time High $ 0.059721 Laveste pris $ 0.00002548 Prisendring (1H) -0.61% Prisendring (1D) -2.97% Prisendring (7D) -11.92%

Mizuki (MIZUKI) sanntidsprisen er $0.00002958. I løpet av de siste 24 timene har MIZUKI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00002949 og et toppnivå på $ 0.00003048, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MIZUKI er $ 0.059721, mens den rekordlave prisen er $ 0.00002548.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MIZUKI endret seg med -0.61% i løpet av den siste timen, -2.97% over 24 timer og -11.92% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Mizuki (MIZUKI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 29.73K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 29.73K Opplagsforsyning 999.92M Total forsyning 999,915,429.851045

Nåværende markedsverdi på Mizuki er $ 29.73K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MIZUKI er 999.92M, med en total tilgang på 999915429.851045. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 29.73K.