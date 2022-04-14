Mizar (MZR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Mizar (MZR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Mizar (MZR) Informasjon Offisiell nettside: https://mizar.com/ Teknisk dokument: https://docs.mizar.com/mizar/whitepaper/abstract Kjøp MZR nå!

Mizar (MZR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Mizar (MZR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 7,79M $ 7,79M $ 7,79M Total forsyning: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Sirkulerende forsyning: $ 7,53B $ 7,53B $ 7,53B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 10,35M $ 10,35M $ 10,35M All-time high: $ 0,00469675 $ 0,00469675 $ 0,00469675 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0,00103838 $ 0,00103838 $ 0,00103838 Lær mer om Mizar (MZR) pris

Mizar (MZR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Mizar (MZR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MZR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MZR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MZRs tokenomics, kan du utforske MZR tokenets livepris!

MZR prisforutsigelse Vil du vite hvor MZR kan være på vei? Vår MZR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MZR tokenets prisforutsigelse nå!

