Mizar (MZR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00115466 $ 0.00115466 $ 0.00115466 24 timer lav $ 0.0012274 $ 0.0012274 $ 0.0012274 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00115466$ 0.00115466 $ 0.00115466 24 timer høy $ 0.0012274$ 0.0012274 $ 0.0012274 All Time High $ 0.00469675$ 0.00469675 $ 0.00469675 Laveste pris $ 0.00011007$ 0.00011007 $ 0.00011007 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) -5.69% Prisendring (7D) -12.02% Prisendring (7D) -12.02%

Mizar (MZR) sanntidsprisen er $0.00115751. I løpet av de siste 24 timene har MZR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00115466 og et toppnivå på $ 0.0012274, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MZR er $ 0.00469675, mens den rekordlave prisen er $ 0.00011007.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MZR endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -5.69% over 24 timer og -12.02% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Mizar (MZR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 8.72M$ 8.72M $ 8.72M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 11.59M$ 11.59M $ 11.59M Opplagsforsyning 7.53B 7.53B 7.53B Total forsyning 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Mizar er $ 8.72M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MZR er 7.53B, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 11.59M.