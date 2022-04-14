MixMarvel (MIX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i MixMarvel (MIX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

MixMarvel (MIX) Informasjon Since its inception in 2017, MixMarvel has been dedicated to providing both users and developers with a one-stop blockchain-based application-publishing platform and content community. Besides delivering the best content, MixMarvel also provides developers with a layer-2 cross-chain solution, Rocket Protocol, that is more suitable for large and medium-sized interactive applications. This solution is fully compatible with Ethereum EVM and mainstream NFT protocol. Rocket Protocol supports both NFT eco wallets and blockchain explorers. Offisiell nettside: https://www.mixmarvel.com/

MixMarvel (MIX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for MixMarvel (MIX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.47M $ 3.47M $ 3.47M Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 9.71B $ 9.71B $ 9.71B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.58M $ 3.58M $ 3.58M All-time high: $ 0.146095 $ 0.146095 $ 0.146095 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00037187 $ 0.00037187 $ 0.00037187 Lær mer om MixMarvel (MIX) pris

MixMarvel (MIX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak MixMarvel (MIX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MIX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MIX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MIXs tokenomics, kan du utforske MIX tokenets livepris!

MIX prisforutsigelse Vil du vite hvor MIX kan være på vei? Vår MIX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se MIX tokenets prisforutsigelse nå!

