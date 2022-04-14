MixMarvel (MIX) tokenomics
Since its inception in 2017, MixMarvel has been dedicated to providing both users and developers with a one-stop blockchain-based application-publishing platform and content community. Besides delivering the best content, MixMarvel also provides developers with a layer-2 cross-chain solution, Rocket Protocol, that is more suitable for large and medium-sized interactive applications. This solution is fully compatible with Ethereum EVM and mainstream NFT protocol. Rocket Protocol supports both NFT eco wallets and blockchain explorers.
MixMarvel (MIX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak MixMarvel (MIX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet MIX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange MIX tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.