24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.01277799$ 0.01277799 $ 0.01277799 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +2.53% Prisendring (1D) -17.14% Prisendring (7D) -41.15% Prisendring (7D) -41.15%

Mittens (MITTENS) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har MITTENS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MITTENS er $ 0.01277799, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MITTENS endret seg med +2.53% i løpet av den siste timen, -17.14% over 24 timer og -41.15% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Mittens (MITTENS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 222.37K$ 222.37K $ 222.37K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 222.37K$ 222.37K $ 222.37K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Mittens er $ 222.37K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MITTENS er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 222.37K.