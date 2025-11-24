Mitosis EOL BNB pris i dag

Sanntids Mitosis EOL BNB (MIBNB) pris i dag er $ 840.68, med en 2.21% endring de siste 24 timene. Nåværende MIBNB til USD konverteringssats er $ 840.68 per MIBNB.

Mitosis EOL BNB rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 1,106,722, med en sirkulerende forsyning på 1.32K MIBNB. I løpet av de siste 24 timene MIBNB har den blitt handlet mellom $ 820.9(laveste) og $ 846.83 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1,341.21, mens tidenes laveste notering var $ 788.63.

Kortsiktig har MIBNB beveget seg -0.02% i løpet av den siste timen og -8.37% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Mitosis EOL BNB (MIBNB) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.11M$ 1.11M $ 1.11M Opplagsforsyning 1.32K 1.32K 1.32K Total forsyning 1,316.467448749019 1,316.467448749019 1,316.467448749019

