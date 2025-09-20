Mithril Share (MIS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.115199 24 timer lav $ 0.116276 24 timer høy All Time High $ 3,407.79 Laveste pris $ 0.01137727 Prisendring (1H) -0.05% Prisendring (1D) +0.68% Prisendring (7D) +5.17%

Mithril Share (MIS) sanntidsprisen er $0.11617. I løpet av de siste 24 timene har MIS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.115199 og et toppnivå på $ 0.116276, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MIS er $ 3,407.79, mens den rekordlave prisen er $ 0.01137727.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MIS endret seg med -0.05% i løpet av den siste timen, +0.68% over 24 timer og +5.17% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Mithril Share (MIS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 41.72K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 58.09K Opplagsforsyning 359.10K Total forsyning 500,000.0

Nåværende markedsverdi på Mithril Share er $ 41.72K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MIS er 359.10K, med en total tilgang på 500000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 58.09K.